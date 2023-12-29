財政部28日召開納稅者權利保護諮詢會今年度第四季會議，由財政部政務次長李慶華代主持，就各項稅制稅政議題持續徵詢委員意見。與會委員表示，應檢視貨物稅條例立法目的時至今日是否仍存在，衡酌經濟上的意義及實質課稅的公平原則，建請檢討貨物稅條例合宜性。

此外，也建議刪除現行營利事業所得稅查核準則第99條第2項後段有關營利事業認列海外或大陸地區投資損失之證明文件需經使領館、海基會等機構或團體之驗證或證明程序。

財政部特別說明，諮詢會係依納稅者權利保護法設立，相關會議紀錄及成果報告均公開於該部網站「納稅者權利保護專區」。

「公平合理課稅」及「強化納稅者權利保障」為該部重視及努力方向，未來將持續透過諮詢會，邀請關心財稅議題之專家學者及公會團體提供諮詢意見，作為訂定稅制稅政重要參考，以營造公平合理之租稅環境，促進徵納雙方和諧。