台股2023年亮麗封關，市場聚焦2024年，統一證券29日舉辦2024年投資展望會，統一投顧證券分析師陳杰瑞預估，台股全年將呈V型走勢，選前進攻萬八、選後回檔，第二季下探全年低點15,000點，然在美國經濟軟著陸、聯準會降息、國內GDP上修、企業獲利成長、AI商機爆發、美國總統大選行情「六大利多」推升下，第四季上看19,000點，再寫歷史新高。

2024年將至，法人圈紛紛喊多，陳杰瑞認為，台股2023年封關表現搶眼、衝上17,930點今年新高，預估2024年總統大選前指數會直取萬八，然隨後受護盤資金撤退影響，加上市場過度樂觀預期聯準會3月就會降息，若最終降息時間推遲至5月，不排除出現失望性賣壓，拖累指數第二季下探全年低點15,000點，但預估下檔年線有撐，屆時可進場逢低布局，備戰下半年逐季走揚的多頭行情。

至於看好類股，統一投顧預期，2024年整體企業獲利將達3.5兆元，年增率18.3％，其中電子業因AI需求催動、庫存調整結束，獲利動能最強，看好明年「電子為王」。陳杰瑞分析，明年市場主流仍落在AI ASIC、AI PC與AI手機，另漲價題材的記憶體族群中，今年漲勢相對落後的上游可望補漲；傳產則主要看好鋼鐵、散裝股，大陸房市在政策刺激下明年力拚扭轉頹勢，可望帶動產業走出谷底。