台股2023年封關，今天上漲20.44點，收17930.81點，全年大漲3793點，漲幅26.8%。今天封關日收盤價為全年最高，成交量僅2672億元。今天外資買超121.60億元，投信買超29.26億元，自營商賣超38.98億元，合計3大法人買超111.89億元。

總統大選進入最後階段，擁電能政策利多的重電族群昨天大漲，但今天卻跳水重挫，華城、亞力大跌逾6%，上演一日行情。外資大舉出脫重電族群，包括華城、亞力、東元、中興電、大亞，在賣超前10中佔了一半。

今年上半年火紅的AI概念股，股價回檔整理長達5個月，近期呈現「量縮價穩」打底狀態。外資今天加碼緯創2.3萬張，居買超冠軍。同族群的廣達、奇鋐、華通也入列買超前10名。

法人表示，台股歷史高點18619點，有機會在明年1月突破，不過，以目前大盤指數位階來看，就算創新高也不過漲4%。外資掃貨台積電等權值股，封關前權值股表現較佳，封關回來後漲勢可望擴散，這2天已有部分中小型股開始表態。台幣走升、外資回流才剛開始，元月行情值得期待，對於指數高點不需預設立場。

外資今天買超上市個股前10名為：緯創(3231)23233張、元大滬深300正2(00637L)10416張、鴻海(2317)9391張、群創(3481)9239張、國泰臺灣加權反1(00664R)8751張、元大台灣50(0050)8550張、復華富時不動產(00712)8164張、廣達(2382)7614張、奇鋐(3017)7046張、華通(2313)6161張。

外資今天賣超上市個股前10名為：中工(2515)13808張、華邦電(2344)12991張、元大台灣50反1(00632R)11873張、晶豪科(3006)10827張、工信(5521)7887張、華城(1519)5865張、亞力(1514)5572張、東元(1504)4559張、中興電(1513)4183張、大亞(1609)4051張。

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