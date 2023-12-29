全國兒童文創拿對手「差13月」刊物當比較，被認定資訊虛偽遭罰10萬。（示意圖／shutterstock）

為了競爭竟故意拿不同期比較誤導消費者！公平會委員會決議，全國兒童文創於網站刊載競爭對手「小行星幼兒誌」與自家「全國兒童樂園-小飛蛙 點讀筆比一比」細部比較表，卻引用相差13個月期數內容，以虛偽不實來引人錯誤（認知），已違反公平交易法規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會調查，全國兒童文創銷售「小飛蛙月刊-成長版」兒童月刊，於網站刊載與競爭事業「小行星幼兒誌」同類商品比較廣告，卻以自家2022年3月第375期成長版月刊，與對手2021年2月第59期小行星幼兒誌比較。

兩者期數發行日期相差13個月，且於「繪本字體」、「基礎知能教學」、「結合時事時令」、「延伸特殊設計」、「繪本讀本附貼紙」及「CD能否線上聽」等比較項目，小飛蛙月刊以單一期數主觀判斷稱小行星幼兒誌未具該等內容。

公平會指出，兒童月刊每期主題單元有不同內容，難僅以單一期數予以認定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示。

該會提醒，如於廣告就自身商品與競爭對手商品互相比較，應注意比較基礎應相同或相近，並確保與事實相符。