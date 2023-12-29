【時報編譯張朝欽綜合外電報導】一位分析人士指出，俄羅斯原本計畫增加液化天然氣(LNG)的出口，以抵銷對歐洲出口下降的影響，但是隨著美方的制裁措施，該計畫遭到重大考驗。
俄羅斯是世界第四大LNG生產國，僅次於美國、卡達和澳洲。它計畫在2030~35年之間將產量增加兩倍，達到1億噸以上，進而在全球市場中的佔比，從目前的8%提高到20%左右。
儘管俄羅斯將銷往歐洲的石油，轉而銷往中國和印度；但因為能運輸LNG的油輪數量較少，而且俄羅斯很難獲得資金和技術，因此LNG出口受限的影響較大。
俄羅斯將LNG銷售轉往中國的努力只取得有限的成果，因為經過漫長的談判(俄羅斯擬透過研擬中的西伯利亞2號天然氣管線，增加對中國的銷售)，俄羅斯目前尚未獲得一份可靠的合約。
三位消息人士說，俄羅斯最大天然氣商Novatek的「北極LNG 2號」計畫面臨延期的困境。該計畫擁有三條生產線，預計年產能為1980萬噸。
俄羅斯國有的天然氣公司Gazprom在2022年對歐洲出口減少一半。有鑑於此，天然氣出口成為俄國提高收入的計畫核心。
俄國經濟極度依賴能源銷售，2022年能源銷售佔俄羅斯出口總收入的57%，佔國內生產總值的27%。
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