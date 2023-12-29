金石堂新竹大遠百店今（29）日開幕，以新風貌進駐新竹市區，接棒金石堂竹北店營運，竹北店原址將於明年1月7日結束營業。
金石堂新竹大遠百店以愛麗絲夢遊仙境風格為主題，打造充滿童趣的閱讀環境，包括綠意盎然的書區、閱讀帳篷，同時著重策展概念和豐富的活動體驗，擁有數十個不同主題推薦，讓大小讀者一起展開知識探險。
金石堂新竹大遠百店長表示，新的據點坪數不大，但客人看到主題推薦，都可以透過店員訂購萬種網路商品，且到店取貨免運費，滿足一站購足的需求。為了迎合百貨購物客群喜好，平日特別打造樂齡書法棋藝區，週末也有親子桌遊活動。
即日起至1月14日，開幕活動期間來金石堂新竹大遠百店，新會員享半年9折優惠，舊會員來店過卡同樣適用。會員消費不限品項滿500元更可獲得50元電子禮券，週末有現烤雞蛋糕等活動。
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