【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸咖啡消費量快速成長，本土與外來咖啡業者競爭激烈，最近幾個月以來，在大陸各地開了好幾千家咖啡連鎖店，已超過美國全部的咖啡店數量。

分析師預估，中國大陸咖啡店從北京與上海，已外擴到其它幾10個大陸中型城市，大陸對咖啡需求大增，將成為未來咖啡豆的主要買家，大陸不少城市的年輕人也對經營咖啡店有了濃厚的興趣。

不過，中國大陸不斷成長的咖啡需求，已對美國星巴克以及加拿大Tim Hortons等在大陸大力投資的公司來說，應該是一個機會，雖然這些國際咖啡連鎖業者面臨著快速擴張的大陸本土品牌嚴峻挑戰。

總部位於英國的ICO（國際咖啡組織）統計，截至9月底的一整年期間，中國大陸的咖啡消費量年增15%，達308萬袋。調研單位Kantar Worldpanel表示，中國大陸消費者有愈來愈多人是用西方人的方式在過生活，咖啡就是其中之一的代表。

紀錄全球咖啡連鎖店相關數據業者Alegra Group指出，過去12個月中，中國大陸有品牌的咖啡店數量大增58%，來到49,691家。倫敦市調公司Euromonitor認為，中國大陸本土咖啡連鎖店跟外來的之間競爭很激烈，都想獲取更大的市占率。

Alegra Group預估，中國大陸本土品牌瑞幸咖啡，在過去12個月內新開5,059家門市，同一個時期，另一家大陸本土業者庫迪咖啡，更是狂開6,004家新店面。

2022年，美國星巴克在中國大陸開設700家門市，預計到最晚在2025年前，大陸將有9,000家咖啡店。至於有加拿大國民品牌之稱的Tim Hortons，計畫4年內要在中國大陸共有3,000家門市。

中國大陸進口的咖啡主要來自非洲以及南美洲。巴西咖啡出口商Cecafe表示，2023年，對中國大陸的咖啡出口量將近成長3倍，並首次超過100萬袋，故中國大陸已成為第8大市場。

美國農業部預估，中國大陸在2023/24新產季時，將消費500萬袋咖啡，然後會變成全球第7大咖啡消費國。不過，跟每年使用超過2,000萬袋咖啡的美國與巴西相比，還是有一個蠻大的成長空間。