在一名廚房工作人員被迫脫光衣物並遭綑綁、凌辱的消息傳出後，法籍米其林一星名廚拉吉歐（Aurelien Largeau）離開了他在法國南部奢華「宮殿酒店」的工作。
檢察官布希耶（Jerome Bourrier）告訴法新社，法國西南部的拜雍（Bayonne）檢察機關已對性侵犯和暴力指控展開初步調查。
31歲的拉吉歐否認有不當行為。他是知名美食評鑑「米其林」（Michelin）一星主廚，在上週突然離職前，負責營運法國西南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）的宮殿酒店（Hotel du Palais）的餐廳。
宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，一名凱悅發言人告訴法新社，管理階層已獲悉發生了一起「令人不安的事件」，相關影片已被上傳網路。
她並未詳談影像內容，但當地「西南日報」（Sud Ouest）報導，畫面顯示飯店廚房在辦一場「迎新儀式」。一名廚房助手赤裸裸地被綁在椅子上數小時，嘴裡咬著一個蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，所有廚師都在旁觀，包括拉吉歐。
影片已從網路上被刪除。
西南日報提到，這起「凌辱」事件是在「主廚拉吉歐授權並在場」的情況下發生。
拉吉歐則告訴「法國藍色電台」（France Bleu）巴斯克地區（Pays Basque）頻道，他「強烈」否認這些「誹謗及不實」指控，正與律師一起準備辯護。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據餐廳網站，拉吉歐於2020年開始掌管宮殿酒店的餐廳，並協助餐廳拿到了米其林一星評價。
近年來，各界開始關注有害的廚房文化，許多廚師和餐廳陸續被控虐待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：