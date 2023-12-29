在一名廚房工作人員被迫脫光衣物並遭綑綁、凌辱的消息傳出後，法籍米其林一星名廚拉吉歐（Aurelien Largeau）離開了他在法國南部奢華「宮殿酒店」的工作。

檢察官布希耶（Jerome Bourrier）告訴法新社，法國西南部的拜雍（Bayonne）檢察機關已對性侵犯和暴力指控展開初步調查。

31歲的拉吉歐否認有不當行為。他是知名美食評鑑「米其林」（Michelin）一星主廚，在上週突然離職前，負責營運法國西南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）的宮殿酒店（Hotel du Palais）的餐廳。

宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，一名凱悅發言人告訴法新社，管理階層已獲悉發生了一起「令人不安的事件」，相關影片已被上傳網路。

她並未詳談影像內容，但當地「西南日報」（Sud Ouest）報導，畫面顯示飯店廚房在辦一場「迎新儀式」。一名廚房助手赤裸裸地被綁在椅子上數小時，嘴裡咬著一個蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，所有廚師都在旁觀，包括拉吉歐。

影片已從網路上被刪除。

西南日報提到，這起「凌辱」事件是在「主廚拉吉歐授權並在場」的情況下發生。

拉吉歐則告訴「法國藍色電台」（France Bleu）巴斯克地區（Pays Basque）頻道，他「強烈」否認這些「誹謗及不實」指控，正與律師一起準備辯護。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據餐廳網站，拉吉歐於2020年開始掌管宮殿酒店的餐廳，並協助餐廳拿到了米其林一星評價。

近年來，各界開始關注有害的廚房文化，許多廚師和餐廳陸續被控虐待。