【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】今年地緣政治緊張局勢升高、主要產油國減產和全球抑制通膨等因素導致原油價格陷入劇烈震盪，在周五封關日，國際油價全年估將下挫約10%，為兩年來年線首度收黑。

目前美國期油小漲0.28%，報每桶71.97美元。布蘭特期油暫漲0.43%，報至每桶77.48美元。

一些航運巨頭決定重返紅海航線，使市場對於原油供應可能受阻的擔憂降溫，在隔夜市場，紐約期油大跌2.34美元或3.16%，報每桶71.77美元。倫敦3月布蘭特期油跌2.39美元或3%，報每桶77.15美元。

由於親伊朗的葉門胡塞（Houthi）武裝組織襲擊行經紅海的商船，在本月早些時候，包括全球航運一哥馬士基（Maersk）和德國貨櫃運輸巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等全球主要船商宣布暫停行經紅海和蘇伊士運河，轉而經由好望角繞行非洲。受此影響，原油價格一度急升。

在美國發起護航行動後，馬士基和全球第三大貨櫃運輸公司達飛海運（CMA CGM）已宣布重返紅海，使近來原油價格加速回落。

根據周四披露的航程班表，馬士基幾乎所有歐亞航線的貨櫃船即起將直接行經蘇伊士運河，只有少數船隻會繞道非洲。

今年歐美期油估將收在2020年以來的最低價。當時新冠疫情和防疫封鎖措施重創需求，原油期貨價格一度跌至負值，2020年全年崩跌約20%。

雖然OPEC+合力減產，但仍不足以支撐油價，與今年觸及的高點相比，國際油價已經下跌近20%。

產業高層表示，央行料將降息，這可能降低主要市場消費者的借貸成本，而當美元走軟，對外國買家而言，原油就變得比較便宜，這都可能提振2024年的原油需求。

根據路透社對30位經濟學家和分析師所做的預測調查，在2024年，布蘭特原油平均價格估將達到每桶84.43美元，高於今年的每桶約80美元。受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，在2022年，布蘭特原油平均價格飆破每桶100美元。