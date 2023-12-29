以哈戰爭未止歇，數以百計親巴勒斯坦抗議人士今天走上美國紐約街頭並模擬葬禮儀式，抗議以色列持續猛烈轟炸遭圍困的加薩走廊。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列，根據法新社統計的以色列數據，以方約有1140人死亡；以色列隨後報復攻擊哈瑪斯治下的加薩走廊，加薩衛生部稱有近2萬1320人喪生，其中多為婦孺。

法新社報導，抗議人士今天高舉要求立即停火的標語，齊聚在曼哈頓的布萊恩公園（Bryant Park），有些人則短暫地站在紐約中城區（Midtown）繁忙的第六大道街口。

幾名身著黑衣的女性手中抱著裹白布的玩具娃娃，象徵巴勒斯坦孩童因為以哈戰爭所付出的死亡代價。

模擬送葬的隊伍朝紐約地標「時報廣場」（Times Square）行進；到了時報廣場，在巨型電子廣告的背景下，抗議活動持續進行。

64歲遊行民眾萊爾（Grace Lile）表示：「今天的行動是要大家注意到一個事實，截至目前為止，加薩已有近萬名孩童遇害，這數字單指孩童，沒算上所有人、所有巴勒斯坦人。」

自以哈戰爭爆發以來，紐約街頭陸續有數十起抗議活動，有的挺巴勒斯坦、有的支持以色列，兩方都有人走上街頭。