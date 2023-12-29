美軍秘密無人太空飛機X-37B今晚已從佛羅里達州升空，執行第7次任務。這次任務首度以SpaceX獵鷹重型火箭搭載太空飛機，可把它送上比以往更高的軌道。
路透社報導，美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型（Falcon Heavy）火箭由3具火箭核心合組，從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射台升空，SpaceX透過網路直播這場壯觀的夜間升空過程。
這項任務在近3週來歷經啟動不順和延遲。由於天候惡劣和未具體說明的技術問題，先前3場發射作業在倒數階段喊卡，地勤人員不得不將太空飛機推回機庫，以待今晚繼續執行任務。
兩週前，中國的無人太空飛機「神龍」發射升空，執行自2020年以來第3次入軌任務，為日益激烈的美中太空競賽增添新的轉折。
這趟任務由美國太空軍根據國家安全太空發射計畫執行，但國防部幾乎沒有透露關於X-37B任務的細節。
這款由波音公司（Boeing）製造的飛行器大小相當於小型巴士，類似小型太空梭，目的在部署各種酬載，並在長時間軌道飛行中進行科技實驗。任務結束後，飛行器會像飛機一樣穿過大氣層降落在跑道上。
這款飛行器自2010年以來已執行6次任務，前5次是由波音和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）合資事業「聯合發射同盟」（ULA）的擎天神5號（Atlas V）火箭送入軌道；最近一次是在2020年5月，改採SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）推進器。
今天的任務象徵首次使用SpaceX更強大的獵鷹重型火箭發射升空，這款火箭能攜帶比X-37B更重的酬載進入更遠的太空，可能進入距離地球超過3萬5000公里的地球同步軌道。
X-37B也稱為軌道測試載具，先前限於高度低於2000公里的近地軌道飛行。
美國國防部尚未透露太空飛機這次將飛多高，但空軍快速反應能力辦公室（Air Force Rapid Capabilities Office）上月在聲明中說，第7次任務將涉及「新軌域範疇的測試，試驗未來的太空領域感知技術」。
分析軌道物體軌跡的太空交通監測公司COMSPOC主管霍爾（Bob Hall）說：「也許這個物體會飛向月球並投放酬載…太空飛機離月球愈近，安然返回地球的難度可能愈高。」
X-37B也負責NASA一項實驗，研究植物種子長期暴露在太空嚴峻的輻射環境中會如何受到影響。
最新的X-37B任務計劃持續時間尚未公開，但鑒於飛行時間愈來愈長，推測這次將持續到2026年6月或更晚。上次任務在軌道上停留了兩年多，然後於2022年11月返回地球。
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