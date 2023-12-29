在安全管控與保護主義引發不安、美中關係又不穩定之際，一些全球知名品牌正考慮或已開始將產線移出中國，但對中國來說，外資領域至少有一個亮點：美國連鎖速食產業。

美聯社報導，肯德基中國（KFC China）母公司在中國的第1萬家分店本月開張，目標是在2026年之前讓全中國一半人口就近消費。麥當勞（McDonald's）正計劃於未來4年在中國新開3500家分店。星巴克（Starbucks）也在中國東部投資2.2億美元建立製造和物流設施，是這家連鎖咖啡業者在美國以外規模最大的計畫。

中國國家主席習近平上月在舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，向美國商界高層推銷中國「超大市場」的優點，當時他心中所想肯定不是這類發展。在美國限制電腦晶片和其他先進技術出口的同時，速食業和其他消費商品的投資並不符合中國設想的經濟現代化藍圖。

供應鏈管理公司「飛協博」（Flexport）首席經濟學者李威（Phil Levy）說，在試圖解讀麥當勞和星巴克等連鎖產業的信號時，「要注意這些產業是什麼類別：這可不是高科技漢堡」。

雖然若干美國企業還在中國增加投資，但今年整體外資對中投資已開始下滑。在7月至9月這一季，外國對中國直接投資淨額出現118億美元赤字，是自中國1998年開始公布數據以來第一次出現負成長。

中國把部分原因歸咎於美國政策。

中國商務部發言人束珏婷近期說：「美方再三將經濟、貿易和技術議題政治化，過度延伸安全概念，濫用出口管制措施，限制美國企業對中國的貿易和投資，迫使企業放棄中國市場的商機和雙贏合作的機會。」

由在中國的美國企業組成的「美中貿易全國委員會」（US-China Business Council）今年9月公布調查結果顯示，不確定性確實造成了負面影響：43%的會員認為中國經商環境在過去一年惡化；83%聲稱，比起3年前，他們現在對中國的看法較不樂觀；此外，21%的會員說，他們正減少在中國的投資，而增加投資的會員只有10%。

針對歐洲和日本企業的調查也呈現類似結果。

中國市場固然龐大，目前卻欲振乏力。中國年輕人的失業率今年6月升破20%，後來未再公布數據。房價下跌，股市自今年夏天也下滑近15%。這讓許多中國人不敢消費。

不過，當其他產業試著降低風險、與中國脫鉤之際，對速食業來說，看好中國景氣或許是提高利潤的一種策略。

在美中複雜關係裡，漢堡和拿鐵不像高科技產業那麼容易引發摩擦。美國總統拜登就任時矢言更積極對抗中國日益擴張的軍事影響力和對鄰國的威脅，還要敦促中國改善維吾爾人與其他少數民族的待遇、打擊竊取智慧財產權行為，在拜登執政期間，美中關係持續緊張。

中國的龐大市場再有前景，美國企業要在當地擴張時也應三思。

基於中方任意執法、禁止出境和不當拘留風險，美國政府今年7月建議公民重新考慮是否要前往中國。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也曾警告中國領袖，若不解決有關企業遭突襲搜查、不明原因罰款和無法預期的官方行動導致經商環境惡化的申訴，美國企業可能會終止投資。

中國政府堅稱歡迎外資，卻未表明有可能改變惹惱美國和其他貿易夥伴的貿易和市場准入等政策。

李威說：「界線要劃在哪裡？可能有人會說：敏感的電腦晶片必須從真正可靠的地方取得…另一個極端是：賣拿鐵與漢堡給他們沒有關係。但對於兩者之間的東西，界線要劃在哪裡？例如汽車零件？滾珠軸承要怎麼辦？」