針對阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會今天呼籲全面罷工。

法新社報導，阿根廷全國勞工總會（General Confederation of Labor）秘書長戴爾（Hector Daer）指出，1月24日的罷工是為了抗議米雷伊宣布的一項法令和一系列法案，稱這些措施「與整個社會背道而馳」，並賦予總統「一切公權力」。

自由派的米雷伊本月10日出任阿根廷總統，已採取措施兌現他的競選承諾，即削減公共開支，並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟。

國會本週將召開特別會議審議一系列法案，以實施他上週公布的一項大型法令。

若遭國會兩院否決，這項法令將被推翻，否則明天起就會生效。這項法令將改變或廢除這個慣於由政府大力干預市場的350多項經濟相關規定。

戴爾說：「這項法令侵害了勞工個人權益、集體權利、全體聯合的醫療體系，以及建構我們國家的無數主體。」

米雷伊本週也向國會提交一系列法律修正案，以允許40多家上市公司民營化，並限制集會和示威權利。

面對抗爭升高，米雷伊政府警告示威民眾，他們將喪失社會援助的權利並承擔安全費用。

數以千計抗議民眾昨天要求法院出手干預，以讓這項大型法令無法生效，稱這項法令會削弱對勞工和消費者的保護。