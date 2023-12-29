針對阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）欲實現國家經濟自由化種種大刀闊斧的改革行動，阿根廷主要工會今天呼籲全面罷工。
法新社報導，阿根廷全國勞工總會（General Confederation of Labor）秘書長戴爾（Hector Daer）指出，1月24日的罷工是為了抗議米雷伊宣布的一項法令和一系列法案，稱這些措施「與整個社會背道而馳」，並賦予總統「一切公權力」。
自由派的米雷伊本月10日出任阿根廷總統，已採取措施兌現他的競選承諾，即削減公共開支，並振興在通膨年增率高達160%下崩潰的經濟。
國會本週將召開特別會議審議一系列法案，以實施他上週公布的一項大型法令。
若遭國會兩院否決，這項法令將被推翻，否則明天起就會生效。這項法令將改變或廢除這個慣於由政府大力干預市場的350多項經濟相關規定。
戴爾說：「這項法令侵害了勞工個人權益、集體權利、全體聯合的醫療體系，以及建構我們國家的無數主體。」
米雷伊本週也向國會提交一系列法律修正案，以允許40多家上市公司民營化，並限制集會和示威權利。
面對抗爭升高，米雷伊政府警告示威民眾，他們將喪失社會援助的權利並承擔安全費用。
數以千計抗議民眾昨天要求法院出手干預，以讓這項大型法令無法生效，稱這項法令會削弱對勞工和消費者的保護。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：