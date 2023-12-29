【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），由於紅海危機造成船隻繞行，衍生費用持續反映在運價上，運價馬力全開，本周指數來到1759.58點，上漲504.59點，漲幅達40.21％。四大遠洋航線全面噴漲，尤其歐洲線及地中海線延續上周漲勢，分別衝上2694美元及3491美元，歐洲線漲幅高達8成。國際物流業者認為，只要紅海危機未除，運價漲勢不歇，目前歐洲1月上旬報價持續勁揚，下周SCFI將衝上2000點。

國際物流業者指出，雖然美軍組成「護航聯盟」守衛商船，不過只有馬士基等海運巨頭決定復航紅海，其它船公司並沒有跟進，如果紅海危機持續下去，農曆年節前很有可能面臨空櫃缺櫃的問題。此外，目前1月第1周40呎櫃歐洲報價4200美元，第二周持續攀升到5200美元，也確定明年1月運價延續爆衝走勢。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2694美元，較前一周上漲1197美元，漲幅79.96；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）為3491美元，較前一周上漲1437美元，漲幅69.96％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2553美元，上漲698美元，漲幅37.63％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為3559美元，較前一周上漲577美元，漲幅19.35％。

近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU（20呎櫃）都較前一周持平，為299美元及306美元；遠東到東南亞每TEU上漲1美元，為208美元，韓國每TEU較上周持平，為138美元。