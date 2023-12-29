【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），由於紅海危機造成船隻繞行，衍生費用持續反映在運價上，運價馬力全開，本周指數來到1759.58點，上漲504.59點，漲幅達40.21％。四大遠洋航線全面噴漲，尤其歐洲線及地中海線延續上周漲勢，分別衝上2694美元及3491美元，歐洲線漲幅高達8成。國際物流業者認為，只要紅海危機未除，運價漲勢不歇，目前歐洲1月上旬報價持續勁揚，下周SCFI將衝上2000點。
國際物流業者指出，雖然美軍組成「護航聯盟」守衛商船，不過只有馬士基等海運巨頭決定復航紅海，其它船公司並沒有跟進，如果紅海危機持續下去，農曆年節前很有可能面臨空櫃缺櫃的問題。此外，目前1月第1周40呎櫃歐洲報價4200美元，第二周持續攀升到5200美元，也確定明年1月運價延續爆衝走勢。
最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2694美元，較前一周上漲1197美元，漲幅79.96；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）為3491美元，較前一周上漲1437美元，漲幅69.96％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2553美元，上漲698美元，漲幅37.63％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為3559美元，較前一周上漲577美元，漲幅19.35％。
近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU（20呎櫃）都較前一周持平，為299美元及306美元；遠東到東南亞每TEU上漲1美元，為208美元，韓國每TEU較上周持平，為138美元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：