【時報-台北電】矽創(8016)公告總經理王崴退休，由公司董事長毛穎文暫行代理總經理一職。總經理退休日為112年12月31日，新任總經理待董事會聘任後另行公告。

另公告發言人異動，舊任者周德雲退休，由處長黃英記接任發言人。（編輯：沈培華）

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