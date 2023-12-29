【時報記者葉時安台北報導】李洲(3066)看好半導體後市，同時持續投資生技，LED本業也持續投入研發，短期策略朝向將產品模組化，綁定優質客戶以提高附加價值、毛利率，推動轉型以拉提營運表現。

李洲表示，俄烏、中東戰爭具不確定性，通膨降溫，各國央行升息趨緩，歐美經濟可望實現軟著陸，大陸經濟尚在泥沼，全球供應鏈持續移轉東南亞，預計市場需求逐步恢復正常。展望明年營運，李洲進一步說明，面對市場變化，短期策略朝向將產品模組化，綁定優質客戶以提高附加價值、毛利率。而因應全球供應鏈激烈競爭，將擴大投入亞太市場，李洲大陸市場維持，並移動東南亞布局，深耕歐美市場，維持大陸市場穩定。

李洲針對大陸市場狀況也表示，市場受到景氣、中美貿易戰影響，但在同業中影響較小，也藉著品牌機會利多持續發展。

李洲前三季營收產品銷售分析，光電部門占91%、LED晶粒部門占9%。至於半導體事業部成立時遭遇市場逆風，伴隨半導體產業庫存調整告一段落，市場價格已經漸進回升，未來看法審慎樂觀。

李洲2024年投資展望，瞄準生技版圖，分為財務投資、直接投資兩部分，李洲投資藥華藥(6446)，現仍持有62萬股，公司也對再生醫學發展深具信心，李洲持續直接性增加生技業投資。李洲認為，投資生技並非製藥，公司以研發團隊，配合公司發明專利設備所產生的量子波技術，修復且活化血管細胞，未來致力改善老年失智症。

李洲營業費用這一兩年成長較大，公司也提到，主要是資本支出、擴產線等支出。而李洲早期受惠LED榮景，但這幾年轉型並非十分順利，公司內部持續精進經營管理，但更主要是投入研發，導入高價值、客製化產品，持續推動轉型，盡早擺脫本業虧損窘境。