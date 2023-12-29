2023年翻頁，投資達人「小股東彼得」盤點今年總績效，今年淨值增長率達26.8%、近似大盤，卻遠輸高股息ETF。但，這意味著投資人該把財產歐印高股息ETF獲取今年30%、50%的報酬嗎？「小股東彼得」試算，如果台股未來5年都等同於2023年的漲勢，那麼2029年台股將輕鬆跨越56,000點，但這時小7的咖啡大概也會來到200元1杯。

「小股東彼得」最近一直在思考一件事情，2023年高股息ETF的走勢，2024年能複製？究竟高股息ETF有沒有可能自己買進成分股、推高股價，在殖利率過低時出脫獲取資本利得，等待重新選股時，再買入低價高息成分股生生不息？「小股東彼得」認為，雖然有機會，但機率微乎其微。

他表示，在高價低息成份股遭剔除時，若ETF的部位龐大，在公開巿場中又沒有足夠承接力道，那麼ETF的賣壓遂成了自己砍自己的窘境，淨值下滑將無法避免。

「小股東彼得」說，投資市場的增長需要企業實質的獲利支撐，當指數、市值往上走高，薪資、房價、物價都會出現不可逆的通膨表現，這些要件將造成股市的點位越來越高，如此一來投資人必須有3點認知：1、務必留在市場參與投資；執行多元的資產配置；3、有錢的人記得分批進場；沒錢的人則是持續儲蓄，一有錢就進場投資。

以下是「小股東彼得」部落格的內容：

2023結束了，我們投資組合於2023實際淨值增長率為26.8%，以價值型存股自居的我，年度績效遠遠落後大多數的高股息ETF。輸了，確實是輸了，高股息ETF的道路，今年來一路豔陽高照、花團錦族，而我們的投資道路也算是無風無雨! 比不過人家倒也無所謂，和自己比更為重要，希望自己的績效能在穩健中持續地成長。

在這年度的終章裡，我們來討論，我認為投資人是否適合高成數持有高股息ETF或all in高股息ETF? 以及2024年能否複製高息ETF在2023的績效？

下圖是CMoney網統計至2023.12.21股票型ETF績效前十。

第1名雖然不是高股息ETF，但年度前十之中，高息ETF即佔有五檔；並且第2、3、5名次均為高股息ETF。年度含息報酬率59.63%至45.24%不等。

對一個投資組合而言，如此亮麗的報酬率已經是無與倫比的優秀了。

我們試著以年化50%的績效來作推算，如果能在巿場上連續五年取得此等成績，在本金1000萬的基礎下，五年後本利合將達到驚人的7600萬。

所以合理而言，每位投資人都會想取得這種成績，問題則在於如果我們現在全力跳上這部車，它還能不能以這種速度繼續行駛在2024年的投資巿場！甚或一直這麼地走五年甚或更久?

我們暫時再拉到台股! 2023年的台股漲了26%，與上一段相同的道理，如若台股在未來五年都能等同於2023年的漲勢，那麼五年後的2029年，台股將輕鬆地跨越56,000點，大約是2023年點位的3倍。

即便吧!台股所有上巿公司平均獲利增長都能跟上此等漲幅，當2029年的台股抵達56000點時，我相信我們一個便當將遠貴於100元台幣，7-11的city coffee應該會漲價到200元一杯。

這樣的思路給了我們幾個啟示：

• 企業平均獲利動能年增長20%以上，以目前台灣GDP成長速度來研判，不可能有機會達到

• 股巿可能有機會有此增幅，但此條件成就下將伴隨著物價大幅度地推升

回到本文的主軸，我們認為高股息ETF幾乎沒有機會在2024年複制2023年的漲幅。

高股息ETF在台灣股民溫暖的擁抱下，確實形成了一股不可忽視甚至可與外資匹敵的巨大力量。我們以交易巿場的角度來評審高股息ETF，在來年的高股息ETF有沒有可能是如下的姿態呢?

1. 高息ETF，顧名思義，它的成份股前提要件是殖利率需夠高。而今年度高息ETF成份股股價大漲，我們細看大多數成份股的實質獲利尚未實現高度成長，在來日審查成份股條件時，即可能因殖利率降低遭汰除。

2. 高價低息的成份股遭汰除時（若成份股未大幅跌價），ETF出脫成份股有機會獲取可觀的資本利得，進而支持ETF淨值不墜，這是很完美的期待。

3. ETF再重新選股，買入低價高息的新成份股。重新再以ETF強大的買盤力道來推升新成份股股價，進而提升ETF自身的淨值。受益的仍然是ETF的投資人。

以筆者上述推演的模式，持續循環，生生不息。這樣的情境和機會有沒有可能發生呢？

有可能，但機率微乎其微。

當第二階段：高價低息的成份股遭汰除賣出時，若ETF的部位龐大，在公開巿場中又沒有足夠的需求承接，那麼ETF的賣壓遂成了自己砍自己的窘境，ETF的淨值下滑將無法避免。再來是ETF新選入的低價高息成份股，是否有機會如同2023年的AI族群一般，有著令巿場認同的願景來幫襯著股價的推升呢？

我們認為投資巿場的穩健增長，必然需要有企業實質的獲利來支持。當然指數或巿值可能會繼續往上推，可能來自於巿場整體結構性本益比的拉高，包含薪資、房價及物價通貨膨脹的不可逆表現，這些要件可能造成我們的股巿點位越來越高。

以我們的投資思維，有如下幾項結論：

1. 務必留在巿場參與投資，不論你覺得股巿是否漲多了。

2. 執行多元的資產配置。即便你只買ETF，也應該買不同類型的ETF作分散配置。

3. 有錢的人，擇時分批進場；沒錢的人，持續儲蓄，一有錢就進場投資。並且別忘了第2點:需作多元的資產配置。

本人年度投資績效

如下圖是本人年度投資績效，總績效雖然遠遜於高股息ETF，但相較台股大盤則是還在沒有背離於台股的合理報酬範圍。

免責聲明：本文獲得「小股東彼得」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。