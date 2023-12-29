【時報記者王逸芯台北報導】雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電，今(29)日參加高雄銀行舉辦「綠電交易信託簽約儀式」，共同宣告導入綠電交易信託機制，強化綠電自由化市場供需體質。
雲豹能源總經理暨天能綠電董事長趙書閔表示，此次與高雄銀行合作綠電交易信託機制，不僅幫助天能綠電、發電業者與購電客戶三方在安全金融機制下能順利交易，且能活絡綠電供需市場，為國內綠電交易發展打穩基石。
近年來，天能綠電積極擴大綠電交易量能，以發電、售電一條龍能源服務獲得企業界青睞。預計明年轉供交易量比今年成長3.2倍，累計至今，天能綠電總簽約轉供度數已達12億度，超過2022年全台整體綠電轉供量11億度，穩居為全台前三大綠電交易平台。
雲豹能源作為國內再生能源整合服務領頭羊，旗下太陽能電廠開發持有總量逾500MW，近年積極多元拓展風力發電、生質能、儲能等再生能源及循環經濟領域。天能綠電主要整合母公司雲豹能源、以及40家再生能源發電業者，提供充足且多元的綠電，為全球企業客戶量身打造綠電購售服務，協助用戶找出最佳且多樣化用電組合方案。
天能綠電2021年成立迄今，已陸續與國內外企業簽約售電，累計簽約企業客戶之用電場所超過百處，包含金融、半導體、電子、紡織及化工等產業等，其中美光半導體、電動機車大廠GOGORO及玉山銀行等知名企業皆為長期合作對象，未來將持續協助更多企業朝向RE100目標邁進。
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