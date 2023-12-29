【時報-台北電】證券時報網援引wind數據，北向資金2023年成交總金額251207.67億元(人民幣，下同)，累計淨買入437.03億元；其中，滬股通淨買入219.27億元，深股通淨買入217.76億元。

截至29日陸股收盤，北向資金單日轉為淨賣出5.66億元，有別於28日挹注135.58億元。(編輯：廖小蕎)

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