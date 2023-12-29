【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】2023年金屬原物料市場坦白說乏善可陳，其中，鎳更是表現最差的，更慘的是，短期之內鎳價應該不會反轉。

廣泛使用在不銹鋼以及電動車電池的鎳金屬，今年一整年在LME（倫敦金屬交易所）的跌幅恐將超過40%，是從2008年全球發生金融海嘯以來，年線跌得最兇的。

若跟其它工業用金屬材料相比，鎳無疑是今年表現最烏煙瘴氣的，新加坡交易所內，像是銅的年線小漲3%，鐵礦砂的售價更是大漲20%。2023年，全球景氣不好，中國大陸成長又不確定下，部分基本金屬也被打入冷宮。LME內由6種金屬所組成的綜合指數，今年下跌至少5%，且連續兩年都收黑。

彭博社指出，倘若現在還總是在擔心金屬原物料供應吃緊，或不夠用的話，事實已證明是不可能的，或許以後才會發生。對鎳來說更是如此，尤其最大產區印尼又產出一堆鎳的新替代品，需求已不見成長。

中國大陸券商華泰期貨（Huatai Futures）認為，鎳的供給持續增加，但需求卻沒有改善跡象。在2023年即將封關的最後一個工作日，金屬商品交投清淡，價格漲跌有限。

另外，因市場樂觀期待，聯準會在2024年開始降息，銅價在第4季反彈後，沒想到年線竟走高。高盛12月中旬曾預估，銅價可望在12個月內上看每噸10,000美元，29日在LME的公定現金價為8500美元左右。