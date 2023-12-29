交通部觀光署2024國旅補助方案出爐，65歲以上銀髮族只要參加至少6人、2天1夜的團旅行程，每人每日最高補助500元，每團上限1.5萬元；身心障礙人士則每日補助1200元起跳，若聽、語障者旅客逾2人，可聘手語翻譯員，每團最高補助5萬元，補助措施元旦起跑，但提醒須在旅遊結束後的30天內提出申請。
交通部觀光署昨（28）日發布新聞稿，表示據「交通部觀光署輔導旅行業辦理銀髮族旅遊補助要點」及「交通部觀光署輔導旅行業辦理無障礙旅遊補助要點」等2項要點，將自2024年1月1日起受理旅行業者申請。
旅行業者只要辦理6人以上國內團旅，銀髮族旅客達全團2分之1，旅遊天數為2天1夜以上（4天以上得安排2天放假日），且全團全程住宿於合法旅宿業，並使用台鐵、高鐵、客船、飛機、遊覽車或租賃小客車等合法交通工具，除每名銀髮族每日補助500元，每團補助上限1.5萬元。
無障礙團旅補助方面，採每日定額補助基準，旅行業者若辦理身心障礙人士旅客達3人以上國內團旅，1日遊補助每1名身心障礙旅客1200元、必要陪伴者1人1日300元。
2日遊以上者，每1身心障礙人士旅客每日1500元、必要陪伴者1人每日500元，若團員屬聽、語障或合併聽、語障多重障礙者旅客達2人以上，另可申請聘請手語翻譯員補助，每團最高補助總額5萬元。
但提醒該補助僅限書面郵寄申請，應於團旅行程結束翌日起30日內，檢附申請表、旅客身分證證明、住宿與交通費原始憑證、切結書與銀髮族旅遊調查表等文件，申請撥付補助款，相關細節可至交通部觀光署行政資訊網「銀髮族及無障礙旅遊推廣」專區查詢。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：