【時報記者任珮云台北報導】2023年台股封關小漲20點，「萬八」留待青龍年。野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，2024年的台股創新科技仍舊具備高度競爭力與投資吸引力，不論就產業成長性、企業獲利、股息、殖利率及利率政策面來看皆是如此。若從雞蛋裡挑骨頭，台股當前唯一的缺點就是評價面不便宜。
野村投信預期2024年全球半導體銷售額有望恢復成長態勢，有助於帶動台股動能，AI新興應用不斷擴展等需求帶動下，加速企業AI投資，預期台灣供應鏈，可望脫穎而出，選前維持偏多氛圍，2024股市多頭格局可留意創新科技類股。
2024年為AI PC元年，Intel執行長日前表示，看好未來AI加速驅動PC創新並在今年12月中旬推出AI PC新品，預計未來兩年內將可出貨一億台搭載AI功能的PC，2025年AI PC將成市場主流，2026年占整體PC銷售一半以上，隨著PC、NB庫存水位轉趨健康，2024年出貨量有望落底反轉，加上微軟新作業系統Windows 12傳將提前到2024年6月發表，市場預期AI功能將會是最大亮點，此外，2025年10月也將停止支援Windows 10系統，預計帶動相關設備換機需求，此熱潮將帶動相關硬體規格提升，記憶體、高速傳輸、顯卡、電源供應與散熱可望受惠。
野村投信分析，投入研發比重越高的公司，越能跟上科技趨勢，股價表現也越出色。野村臺灣新科技50ETF(00935)納入獨家「研發費用」作為篩選指標，可挑選出市值不大但持續投入研發的成長潛力股，及值得關注的個股投資機會，提高選股效率。以3檔成分股來看，力旺(3529)、新唐(4919)、智原(3035)，這三家屬於原本研發佔營收費用比重很高的公司，大多都在20%以上，這類長期投入研發的公司，即便經歷了2022年的重挫，近3年的績效表現也遠勝於大盤(力旺+338.92%、新唐+228.54%、智原+703.96%)，由此可見研發投入愈高的公司，獲利及成長性反應在股價表現上更有機會。
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