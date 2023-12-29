【時報-台北電】榮成(1909)與寶隆簽訂工業用紙代理銷售合約，契約起迄日期為113年1月1日至113年12月31日，經雙方合議得提前終止或延長之，契約主要內容為「榮成公司二林廠生產之工業用紙每年約150,000噸，委託寶隆國際股份有限公司銷售」。(編輯：李慧蘭)

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