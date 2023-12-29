【時報-台北電】A股2023年最後一個交易日，大盤延續反彈走勢，漲勢溫和，深市表現較為突出。2023全年，滬指跌約3.7%，深成指跌約13.5%，創業板指跌近19.4%。北證50指數一枝獨秀大漲近15%。

IDC預計2024年中國AR市場全年出同比增速達101.0%，成長力道驚人，帶動MR概念股群起上攻，時空科技、華立科技、易天股份、亞世光電等走強，歌爾股份、五方光電、共達電聲等10餘股漲停。

傳媒、遊戲台塊展開反彈，愷英網路、上海電影、風雨築、中科雲網漲停。光伏板塊繼續活躍，清源股份7連板，賽伍技術、海源複材、雅博股份等漲停。

收盤，滬指報2974.93點，漲0.68%，成交額為3490億元；深成指報9524.69點，漲0.89%，成交額為4736億元；創指報1891.37點，漲0.63%，成交額為2013億元。個股呈普漲態勢，逾4300股走高。（編輯：張嘉倚）

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