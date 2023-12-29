【時報編譯張朝欽綜合外電報導】多瑙河水位達10年來最高水準，周四在匈牙利的河岸決堤。在溫和的氣候下，大雨引發不尋常的初冬的洪水。

匈牙利水務管理局表示，周三晚間多瑙河達6.93公尺高，僅稍低於2013年5月爆發嚴重洪水時的8.9公尺。

雖然今年的多瑙河洪水並沒有對布達佩斯造成任何重大破壞，但專家警告說，氣候變化可能會使早期的洪水變得更加頻繁。

氣候研究員Anna Kis說：「從大局來看，我們看到冬季降水正在增加，隨著氣溫上升，降雪量將減少，而且可能更早融化」。「因此我們可以假定，在未來由春季的融雪引發的洪水災難，可能會提前爆發，有可能在冬季發生」。

水務局說，多瑙河在1987年12月裡水位超過6米，但自此之後，河堤沒有氾濫過。「由於多瑙河支流下暴雨，附近積雪因為天氣溫和而融化，所以洪災來得更早」，水務局不排除春季再次發生洪災的可能。

位於多腦河邊的匈牙利國會大樓，目前河水罕見地直接拍打著議會的階梯。

一位民眾說，他記得過去有發生洪水，但是不會在12月；多瑙河在12月通常都會結冰，他記得小時候在橋附近因為都結冰而破裂。