日本今年股市氣勢如虹，全年飆漲28％，創下1989年以來從未見過的漲幅，也成為亞洲股市表現最佳的優等生。展望2024年，分析師認為日本基本面穩健，前景仍可期。

在1989年底日本在房地產與股市泡沫的挹注下，日經當時創下歷史新高。然而當股市泡沫破裂時，日本也陷入漫長的經濟疲弱期，被稱為日本失落的十年。

但現在情況不同，日本出現結構性的改變。企業開始展現較優秀的成績，這部分歸功於日圓貶值，也讓外銷產品更具競爭力。

目前日企也更願意投資。根據6月23日報導，日本在2023財年企業資本投資已升抵31.6兆日圓（2,210.3億美元）。

Phillip Securities Research研究經理Peggy Mak預期，日圓兌美元匯率在2024年將走強，全球利率開始調降、國內觀光業、日本薪資上揚和高儲蓄率皆能夠支撐日圓。

Blackrock Investments日本活躍投資部門主管Yue Bamba指出，日圓未來數月將持續升值，但這不會對股市造成損害。

分析師認為，日本薪資上揚、就業市場吃緊，通膨對長期通縮的日本來說反而是好事，預料日股基本面仍舊穩健。