本周SCFI連5紅，一口氣暴噴504.59點，漲幅高達40.2%，創下史上之最，續以1759.58點刷新紀錄。法人分析，紅海危機進入持久戰，雖海運二哥馬士基歐亞航線多數復航，三哥達飛也跟進，但龍頭地中海航運公司（MSC）仍決定繞道好望角，而數據顯示約一半、近300艘的定期航班持續改道，影響全球約18%運力，也讓運價漲勢難回頭。
SCFI（上海出口貨櫃運價指數）4大主力航線全面瘋漲，漲勢猛過疫情紅利，其中歐洲線每TEU（20呎櫃）運價2694美元，周漲1197美元、漲幅約80%；地中海線每TEU達3491美元，周漲1437美元、漲幅近70%；美西線每FEU（40呎櫃）運價2553美元，周漲698美元、漲幅37.63%；美東線每FEU為3559美元，周漲577美元、漲幅19.35%。
地緣經濟分析師狄匹柏（Gerard DiPippo）表示，儘管美國等20國聯軍攔截胡塞組織的大部分攻擊，但防禦策略代價高昂，且持續推高航運保費之際，也不足以讓主要航商恢復紅海過境，且胡塞襲擊商船的時間越長，聯軍進攻壓力就越大，並導致地緣政治情勢持續升級。
雖SCFI出現暴V走勢，但要留意的是，運價期貨中的集運歐線加權、歐線集運主連雙雙翻黑，其中歐線集運主連至撰稿止，下跌84點至1643點，跌幅高達4.86%，法人提醒，是否暗示運價這波急漲已到頂，之後或許可能反轉，尚待持續關注。
長榮與陽明歐洲線比重各為38%、41%，成歐線運價狂飆8成的2大贏家
摩爾投顧分析師陳冠廷表示，紅海危機多空消息雜沓，但運價指數卻很誠實，除SCFI，歐洲線運價期貨也是關注焦點，只要運價有撐，海運股也會一樣有撐。
股版名人秦暢秋則認為，歐線期貨從12月初到現在已經從800點起漲，最高漲到1800點，漲幅逾倍，而長榮與陽明的歐洲線比重各為38%、41%，但2家運力各為62萬4332TEU、29萬0043TEU，船隊主力也不同，長榮以24000TEU自有船為主，陽明則14000TEU租賃船居多。
他也預估，長榮12月營收230億元，Q4EPS為5.5元，全年營收2760億元，2023年可賺進2個股本，EPS上看20.64元。至於2024年部分，全年營收估達3000億元，加計2023年可能退稅196億元，可貢獻約9.25元，加上紅海危機等因素，明年EPS上看22.61元。
陳冠廷補充，現階段操作海運股，宜趁回檔低撿，畢竟有低位階與低股價做保護，只要有更大刺激，運價題材就可能隨時爆發，波段操作的看法維持不變。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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