【時報-台北電】根據工業及資訊化部最新資訊，2023年前11月網路業務收入成長持續提升，利潤總額增勢放緩，研發經費持續下滑。
前11月規模以上互聯網及相關服務企業（以下簡稱互聯網企業）完成互聯網業務收入15,668億元，年增6.1%。
前11月規模以上網路企業營業成本年增9.7%，成長速度較1—10月份回落0.1個百分點。實現利潤總額1189億元，年增2.5%。
前11月規模以上網路企業共投入研發經費822.7億元，較去年同期下降4.5%。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】根據工業及資訊化部最新資訊，2023年前11月網路業務收入成長持續提升，利潤總額增勢放緩，研發經費持續下滑。
前11月規模以上互聯網及相關服務企業（以下簡稱互聯網企業）完成互聯網業務收入15,668億元，年增6.1%。
前11月規模以上網路企業營業成本年增9.7%，成長速度較1—10月份回落0.1個百分點。實現利潤總額1189億元，年增2.5%。
前11月規模以上網路企業共投入研發經費822.7億元，較去年同期下降4.5%。（編輯：張嘉倚）
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