【時報-台北電】台股2023年封關交易日收小紅，「萬八」好事多磨。AI資金瘋狗浪一波波，推升台股全年大漲3793點，年度漲點登史上次高！外資12月買超台股1801億元，歷年第6大；全年買超2753億元，歷年第7大。
台股加權指數29日收盤小漲20.44點或0.11%、報17930.81點，站穩所有均線之上；成交值縮至2672.04億元。
台股本周上漲334點、第4季上漲1577點、12月上漲496點、全年大漲3793點。
今日外資(不含外資自營商)買超121.6026億元，投信買超29.2648億元，自營商賣超38.9793億元，三大法人買超111.88億元。據統計，外資4天共買超863.25億元，本月買超1801.02億元，全年買超2753.06億元。
回顧2023年，外資元月大買台股2007.5億元，中間數月多空交雜，7月到10月持續偏空操作，直到年末才認錯回補，11月狂掃2399.9億元最多。儘管12月逢耶誕節，外資仍心繫台股提前歸隊。
電子權值今表現平淡，台積電(2330)今平收593元，聯電(2303)、鴻海(2317)小漲，聯發科(2454)多頭熄火，收低在1015元、跌近1%。大立光(3008)領軍千金股，收盤上漲75元至2870元、漲幅2.68%。盤面聚焦AI、AI PC、生醫及挾國旅補助題材的觀光族群。
中小型股多頭氣盛，櫃買指數29日高收在234.01點，全年上漲53.67點、漲幅達29.76%。
新台幣29日午盤貶4.7分、暫收30.765元，過去逾一周展開強勁升勢，力拚全年升值封關。(編輯：廖小蕎)
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