「300億中央擴大租金補貼專案」自111年7月開始執行，今年加碼推出2.0版，提供更多便利及優惠措施，申請戶數大增，截至11月底止，已經有逾54萬戶申請、接近31萬戶核定發放，預計年底前可達核定40萬戶以上。包租代管業者建議，若能將房東的租金收入納入特別扣除額，將可有效提升房東參與社會住宅的意願。

內政部長林右昌表示，政府自111年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，核定戶數也從108年的6萬戶，到111年底的近28萬戶。內政部在11月27表示，今年的專案，到目前為止受理申請案件已逾50萬戶，核定數接近31萬戶。

SPEEDO速˙包租代管集團嘉晟執行長張慎剛指出，300億租金補貼專案積極有助於社宅推動，在社宅包租代管第四期計畫中，已加入包租代管方案的房客，透過政府系統勾稽，將由政府主動申請，每戶每月補助房客2,000元至8,000元不等，補貼金額各縣市及行政區各有不同。

張慎剛另建議，為增加房東主動參與社會住宅包租代管方案，近年政府已推出許多優惠政策，包括房屋稅及地價稅按自用住宅稅率計算、每年享有1萬元的修繕補助、公證費補貼3,000元至4,500元不等及居家安全險等，綜所稅雖也有優惠，但有限制租金免稅額度及限制可扣除必要費用金額。除現行優惠之外，他建議，應再將社宅房東的租金收入納入特別扣除額，讓更多房東願意主動參與社宅方案，提升住宅租賃透明度。