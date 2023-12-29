【時報記者林資傑台北報導】統一證(2855)今（29）日以「迎接新曙光、洞見新契機」主題舉辦「2024年投資展望會」，統一投顧證券分析師陳杰瑞認為，台股2024年將呈現V型走勢，在大選前上攻「萬八」、選後回檔至第二季下探「萬五」，隨後逐季回升，看好第四季有望上攻「萬九」新高。
統一證副總經理葉明杰表示，美國通膨和就業相關數據第四季趨向疲軟，預期整體貨幣政策明年有機會見到轉捩點。惟考量目前整體經濟數據仍具韌性、通膨未達聯準會目標，明年經濟「軟著陸」可能性較高，降息時間點預期仍需等待2～3季。
此外，歐元區因整體經濟表現疲弱，葉明杰預期降息時間會快於其他區域。日本因經濟表現佳、通膨達標，預期明年將逐漸退出寬鬆貨幣政策。
葉明杰指出，高基準利率易伴著經濟衰退或黑天鵝事件，目前觀察到美國個人信貸違約率正在上升、歐美商用不動產陸續有破產消息，需持續觀察可能負面影響。指體而言，升息周期結束有利債市，特別在去年3年震盪且空頭狀況下，可望迎來不錯投資機會。
全球總經方面，統一投顧證券分析師陳杰瑞預期全球經濟將在明年上半年「軟著陸」，過程難免顛簸，預期聯準會第二季啟動降息，每季降息1碼、全年共降3碼。預防式降息有助經濟換檔加速，企業回補庫存將帶動獲利上揚，加上美國總統大選加持，有助美股再締新猷。
而台灣電子業整體庫存水位趨於健康，出口動能將逐漸增強，明年GDP成長率可望上修，引領台股指數走高。統一投顧預期明年整體企業獲利達3.5兆元、年增達18.3％，其中電子業受惠庫存調整結束及AI商機爆發，獲利動能最強，將推升明年台股再創高點。
投資布局方面，統一投顧建議聚焦AI商機（伺服器、特殊應用AI晶片、邊緣AI）、手機新科技、記憶體及DDR5概念、ESG（電動車充電樁、電子標籤）、景氣復甦（鋼鐵、散裝）、汽車零組件、紡織鞋材、新劑型新藥、高殖利率的金融股等產業與題材。
針對AI商機，統一投信副總經理林鴻益指出，明年將是最多企業導入AI專案的時期，將提高營運效率及創造新營收。AI雲端巨擘客戶數大增，顯示市場對AI的強勁需求，相關雲端產業於今年下半年大幅提升支出，加速刺激AI的發展。
而先進封裝製程作為AI基礎建設的核心技術，將在明年上半年持續供不應求。林鴻益認為，若AI算力投資能顯著提高企業生產力，未來可望見到更多AI驅動殺手級應用誕生，促進產業蓬勃發展，AI浪潮及新興科技投資機會有望成為投資人明年布局重點。
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