【時報-台北電】浩鼎(4174)董事會推選梁賡義博士擔任董事長。新任生效日期112年12月29日

舊任董事長閻雲日前辭職，新任董事長梁賡義，為國立陽明大學前校長、國家衛生研究院前院長、逢甲大學春雨講座教授。

浩鼎並代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告法人董事改派代表人。舊任者姓名蔡承恩，為台灣浩鼎生技股份有限公司醫學處副總；新任者姓名王慧君，為台灣浩鼎生技股份有限公司執行長。

浩鼎也代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告法人董事改派代表人；舊任者閻雲，新任者王慧君。（編輯：沈培華）

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