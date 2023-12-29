【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】一年前的此時，市場策略與產業研究顧問公司Fundstrat常務合夥人兼研究部門主管Tom Lee預測標普500指數將在2023年飆漲逾20%，到年底時上看4,750點。這番在當時看起來格格不入的預測令許多人大感驚訝，但現在看起來卻神準無比。該華爾街知名分析師近日也對2024年的美股展望提出了4大預測。
在2022年底，當時幾乎走了一整年的熊市令投資人陷入掙扎，且幾乎沒有跡象顯示美股即將展開強勁反彈。但Tom Lee在其2023年的股市展望中表示，面對聯準會急速的升息周期，美國經濟展現出非凡的韌性。許多股票投資人預期聯準會將持續升息直到破壞了某些事為止，因此美國經濟將無可避免地陷入衰退。但如果上述的評估（通膨持續降溫、升息結束）是正確的，那麼「軟著陸」的可能性是最高的。
這正是今年發生的事，隨著通膨持續下降，聯準會結束了升息周期，使經濟軟著陸的呼聲也越來越高。
周四標普500指數微升0.04%，收在4,783.35點，今年以來飆漲25%，和Tom Lee去年此時預估的2023年底目標相比，只差不到1%。在彭博所有追蹤的策略師中，他的預測最接近。
Tom Lee是去年華爾街寥寥無幾的多頭之一，現在他再次做出樂觀的預期，看好到2024年底，標普500指數可望升至5,200點，意味著還有約9%的上漲空間。
根據他在本月早些時候發布的2024年展望，Tom Lee對明年做出了以下預測：
●2024年金融環境持續走向寬鬆，將成為驅動股市進一步走高的主要因素。聯準會在12月會後表明下一次的利率決定比較有可能的是降息而非升息。目前市場預計聯準會明年至少降息五次、各25個基點。
●標普500指數成分股的每股盈餘將在2024年成長11%至240美元，並在2025年成長8%至260美元，這主要受惠於企業獲利的周期性復甦、美元走軟和生產力提升。過去幾年企業資本支出減少，但金融環境的持續寬鬆意味著資本支出將復甦。此外，歐洲和亞洲的GDP增長將反彈，有助於提振全球經濟。
●本益比將在2024年擴大至20倍。雖然許多人認為估值遭到壓縮，但自1937年以來，當公債殖利率介於3.5%～5.5%時，本益比往往上漲。當債息介於4%～5%時，本益比往往超過18倍。基於2024年本益比達20倍加上2025年每股盈餘達260美元的預測，Tom Lee預估到2024年底標普500指數將升至5,200點。
●2024年的首選是小型股，明年可望大漲50%並趕上大盤表現。此外，他也提到偏好金融、工業和科技股。
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