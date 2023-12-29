【時報-台北電】台股2023封關險險收紅，小漲20.44點、為17930.81點，成交量則縮減至約2672億元；累計一周上漲334.18點、漲幅1.9%，周成交量亦縮減至約1.31兆元。個股表現方面，共有9檔漲幅超過2成以上，其中又以凱碩(8059)、南璋(4712)分別飆升44.87%、42.34%，表現最吸金，其餘依序分別為信紘科(6667)漲27.47%、創業家(8477)漲25.95%、尼得科超眾(6230)漲20.97%、亞矽(6113)漲20.78%、威鋒電子(6756)漲20.61%、芯鼎(6695)漲20.36%、中福(1435)漲20.26%。

通訊網路股凱碩(8059)主要業務為Cable modem、DSL modem寬頻網路及ONT modem寬頻網路用戶端產品，與其他消費性電子產品之設計、製造與銷售。凱碩今年11月每股虧損0.09元、第三季每股虧損0.02元，惟受惠美國基建持續增溫及低軌衛星，預計明年網通產業可望回升，股價自12月下旬掀起一波漲勢，今日雖量縮回落，股價收低0.8%、為24.7元，但累計本周仍飆漲44.87%，勇奪個股漲幅冠軍寶座，成交量也暴衝至7萬4557張。

半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)今年前三季獲利已提前改寫年度新高，法人看好2024年續旺，今日盤中爆量衝上119元新天價，終場漲3.57%、為116元，累計一周大漲27.47%，拿下周漲幅銅牌，成交量亦大增至3萬9439張。由於在手訂單維持良好水準，信紘科對第四季維持審慎樂觀，預期穩健的訂單能見度將使營運維持良好動能。

法人指出，目前大盤沿著20日均線緩步上攻，顯示中多結構持續進行，惟近期盤面雖有類股輪動，但卻沒有明確主流，顯示現階段行情偏向短線，故在操作強勢股過程中不宜過度追高，盡量以短線為主。(編輯：李慧蘭)