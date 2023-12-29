台股今日(12/29)集中市場收漲20.44點，報17930.81點，漲幅0.11%，成交量2672.04億元。台積電上漲0.00%，收593.00元；聯發科下跌0.98%，收1015.00元、鴻海收漲0.48%。人氣成交量最大前十檔分別為：宏碁、緯創、華邦電、仁寶、英業達、工信、佳世達、廣達、群創、神達。

在上市類股中，以電腦週邊族群、觀光餐旅族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.47%、1.32%；電機機械族群走勢則較為疲軟，下跌1.42%。

上市股中有5檔漲幅9%以上，其中1檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：藍天(10.00%)、中福(9.97%)、尼得科超眾(9.89%)、工信(9.70%)、夏都(9.00%)、嘉基(8.95%)、伊雲谷(8.54%)、佳世達(7.99%)、一詮(6.36%)、德淵(6.01%)。

上市股中有1檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：AMAX-KY(-9.90%)、晶豪科(-7.98%)、勝德(-7.31%)、通嘉(-6.89%)、亞力(-6.82%)、華城(-6.03%)、麗臺(-5.65%)、士電(-5.58%)、天瀚(-5.02%)、億泰(-4.68%)。

在上櫃類股中，以觀光餐旅族群、文化創意族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.30%、1.19%；資訊服務族群走勢則較為疲軟，下跌1.38%。

成交量前十名人氣指標為：廣運、威剛、亞矽、信紘科、擎亞、兆利、振發、萬潤、華星光、國統。

上櫃9%以上漲幅共有8檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：富野(10.00%)、昇華(10.00%)、點晶(9.98%)、安力-KY(9.91%)、訊達電腦(9.90%)、天品(9.89%)、亞矽(9.86%)、亞都麗緻(9.53%)、普萊德(7.55%)、凌陽創新(7.40%)。

跌幅在9%以上個股則有2檔。跌幅最重前十名分別為：系微(-9.90%)、台灣銘板(-9.72%)、兆利(-8.67%)、臺龍(-7.01%)、寶碩(-6.96%)、紅木-KY(-6.89%)、廣寰科(-5.71%)、駿吉-KY(-5.50%)、萬潤(-5.05%)、常珵(-4.73%)。

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