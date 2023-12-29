有鑑於更多航運公司表示已準備恢復紅海航線，使國際油價28日重摔3％。受到產油國減產、地緣政治、全球致力打擊通膨等因素影響，今年油價累計跌深10％，寫下2年來首見年線收黑。

國際油價在29日亞洲盤反轉向上，布蘭特、西德州原油指標各自上漲0.57％、0.43％，凸顯在紅海局勢尚未明朗之前，全球油市前景仍難以捉摸，導致近日油價暴漲暴跌。

倫敦布蘭特原油比較活躍的3月期價在28日重摔2.39美元或3％，收在每桶77.15美元。至於收盤後到期的2月期價則下挫1.3％至每桶78.39美元。美國西德州中級原油期價重挫2.34美元或3.2％，收在每桶71.77美元。

丹麥航運巨擘馬士基集團（Maersk）幾乎所有歐亞航線的貨櫃船皆決定將通過蘇伊士運河。隨著愈來愈多海運公司維持紅海航線，意即無須繞道非洲，得以省下能源成本。

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