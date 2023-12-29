進入2024年，節能減碳相關政策、獎勵措施持續實施。經濟部官網今（29）日公布113年「住宅燃氣器具節能產品補助」的申請細節、管道和流程；民眾只要在113年元旦至4月30日間，購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器，就能獲得政府補助，每台最高可享3,000元，預計可補助23萬台；有意申請的民眾可透過掛號、線上申請2種管道申請補助。

擷取自經濟部官網。

經濟部官網顯示，此次燃氣器具補助產品與金額如下：1.雙口以上瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器，一級能效產品補助2,000元，二級產品補助1,000元。2.強制排氣式燃氣熱水器一級能效產品補助3,000元，二級產品補助2,000元。依補助作業要點規定，同一電號之住宅用戶可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台。

經濟部能源署指出，燃氣器具補助購買期間從113年1月1日起至4月30日，為期4個月，預計可補助23萬台；有意申請補助的民眾，在購買一、二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器後，備妥申請表、身分證件、存摺、安裝地址電費單、統一發票等規定文件，以掛號寄至專用郵政信箱（地址為「板橋郵政68-123號」），或是直接線上申請，加快審核速度。

為鼓勵民眾線上申請補助，能源署已建置燃氣器具補助網站，提供最新補助內容及申請流程資訊；另有產品查詢、表單下載、線上申請、進度查詢等便民服務功能。

民眾可經由住宅節能補助入口網頁（https://save3000.moeaea.gov.tw）或從能源署官網首頁連結前往燃氣器具補助網站。如有任何問題，亦可撥打諮詢電話專線02-2955-9666，向專業客服人員詢問。