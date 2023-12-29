新青安房貸政策帶動買氣直線加溫，12月房市紅盤封關，各大房仲品牌旗下門市12月交易量普遍較11月微幅成長，買氣連續六個月成長，與去年同期相較則成長三至四成，房仲業者認為，大選前交易未受干擾，選後不確定因素淡化，農曆年後有一波小陽春。
根據各房仲業者自結12月門市交易量統計顯示，永慶房產集團月增6％、年增46％；住商機構月增5％、年增31.5％；中信房屋月減0.2％，年增27.9％，部分業者12月交易量創下今年單月最佳。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，第四季是傳統購屋旺季，12月看屋量較11月增加一成，民眾購屋轉趨積極，新青安優惠貸款政策持續發酵，加快有意購屋的自住客群積極進場，民眾看漲房價比例增加，打破多多空對峙局面，房價緩漲逐漸成為市場共識，買賣雙方對於價格認知差距拉近，讓房市買氣連六升。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，12月全台門市以總價1,000~1,500萬元交易占比最高，每4間房屋交易就有1間，反映市場上首購的剛性買盤穩定。今年總統大選民眾預期選後房市政策不會有太多利空，因此對於房市干擾有限，選後不確定因素淡化，開發商也積極籌備329檔期，可以期待農曆年後有一波小陽春。
中信房屋總經理張世宗表示，下半年在新青安購屋優惠貸款的帶動下，房市交易量如倒吃甘蔗，申請新青安貸款的戶數占全國移轉棟數的占比逐月提升，8月僅占9.8％，11月已提升至21.1％，明年全球通膨趨緩，預估美國將啟動降息，然台灣利率則在央行管控下難有大變化，明年房市將延續今年下半年市場結構，交易量將在穩中求突破，房價部分則受到建材上漲、人力短缺的影響，整體房價有撐下跌不易。
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