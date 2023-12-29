第五屆公益彩券將於2024年1月1日正式開賣，所有第四屆電腦型彩券將於今年底停止發行。 繼「威力彩」28日貳獎送出2.44億元之後，「大樂透」最後一期獎金也要全送出，台灣彩券表示，大樂透頭獎29日如無人中獎，則頭獎獎金全數分配至當期貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，並按原配獎比率重新分配獎金。

台灣彩券表示，第四屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲本周將陸續停止發行，「威力彩」為第四屆的最後一期已在12月28日晚上八點後停止銷售；「大樂透」則在12月29日晚上八點起停止發行。最後一期頭獎若無人中獎，頭獎獎金將調整分配給貳獎至肆獎當中有人中獎之獎項，按其原配獎比率重新分配獎金，但若貳獎至肆獎有部分獎項無人中獎，該無人中獎之獎項未送出之獎金將全數歸入公益彩券盈餘。

台彩說，為符合市場需求，「雙贏彩」也將12月30日進行最後一期開獎，第五屆公益彩券將不再發行「雙贏彩」與「38樂合彩」2款遊戲，由其餘8款電腦型彩券遊戲與6款刮刮樂新品於明年1月1日開賣；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」最後一期開獎為12月31日22：00。