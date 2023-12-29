工研院於臺灣運動產業博覽會舉辦「動」自科技，邁向未來—運動科技產業論壇，在體育署支持下，邀請國家科學及技術委員會、國家運動科學中心、國立體育大學、數位發展部數位產業署、工研院等8位專家，透過多元角度分析，分享臺灣運動科技推動成果，內容包括全球趨勢分析、從學術視角探討運動科技的發展、運動與科技結合所帶來的實務應用和高價值商機，以及運用虛實整合創造新型態的運動體驗，進而推動運動產業的多元化與創新發展等典範案例。
工研院中分院運動科技技術長相子元於論壇上半場以「國際運動科技發展趨勢」為題，引用Dealroom工業科技報告統計，2022年歐洲體育科技融資金額共籌集14億美元，創歷史新高，突顯運動科技領域的巨大發展潛力。全球體育市場自2002年以來對數據科學的投資也節節攀升，預計到2025年，該領域的投資將達到45億美元。相子元指出，運動科技的國際趨勢主要分為三大類，包括前瞻科技、使用者串聯、以及永續發展。前瞻科技方面，包括物聯網、AI人工智慧、感測器、機能材料、巨量資料分析、雲端計算、5G等技術被視為關鍵要素，不僅可提高運動表現的精準度，還為運動員和球隊提供更豐富的數據支持。使用者串聯則著重於打造運動社群、虛擬體驗和雲端賽事，將科技與體育體驗相結合，營造豐富參與感。永續發展方面，當全球聚焦環保、淨零排放等重要議題時，運動科技發展在材質應用上也兼顧永續，降低排放。
國家運動科學中心董事長吳誠文則探討提升運動表現、促進健康及減少發生運動傷害議題，以及為滿足人類運動需求，逐漸發展出科技方法、工具及系統，促進運動普及、運動產業的蓬勃發展，像是運用人工智慧（AI）、IOT、資料分析、電腦視覺、自然語言處理等，打造出智慧場館、量化運動員、技戰術分析、eSports等科技領域應用需求。吳誠文表示，運動科技連結產業，促進經濟文化發展，運動普及的重要性。以棒球運動為例，從棒球投打分析、到智慧場館中呈現AI與電腦視覺畫面，讓棒球迷能一睹為快，再進階至以科學方法服務國家優秀運動選手，激發科技結合運動科學的無限可能。從運動科學進展到運動科技，展現一個社會文明的演進過程，期盼社會共同參與，促使運動科技在我國文化發展中成為重要一環。
國科會副執行秘書林明仁從政策面角度，剖析行政院「臺灣運動Ｘ科技行動計畫」計畫三大主軸，在創新部分，希望透過ICT與運動產業虛實整合，協助產業掌握高價值服務商機；包容部分，則聚焦推動銀髮族、身心障礙與鮮少運動者的運動風潮；永續部分，則期待透過虛實混合運動型態，打破時間、空間限制，促進運動產業發展。林明仁進一步指出，發展運動科技過程中，搜集健康數據是不可或缺的關鍵核心，但在隱私權與法規限制之下，建立完善的數據公益信任機制，創造數據共好環境，將有助於發展全民幸福健康社會。
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