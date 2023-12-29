「桃園捷運棕線綜合規劃」經交通部112年10月18日召開委員會議，同意修正後通過，經桃園市府於11月28日函送交通部，交通部12月29日審查通過函報行政院審議，後續待行政院核定後，即可展開實質建設作業。

桃園市政府捷運工程局劉慶豐局長表示，桃園市的捷運發展計畫已經取得重要里程碑，目前桃園捷運路線包含捷運機場線已進入通車階段、捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中、捷運三鶯延伸八德綜規報告亦經交通部鐵道局初審通過。此外，繼綠延中壢綜規報告於112年11月24日獲國發會審議通過後，捷運棕線於109年起歷經提報3次交通部委員會，終於在今日通過交通部審查，並即將進入行政院審議階段，在完備三心六線路網的道路上，桃園市又更邁進了一大步。

該計畫路線起於臺鐵桃園站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元。

劉慶豐表示，桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出107年核定可行性研究階段目標年預估數222萬，桃園、新北、臺北往來通勤需求高，北北桃1小時生活圈的需求早已形成，平面道路無法滿足民眾通勤需求，捷運棕線為桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，也是桃園與大台北都會捷運路網銜接的中軸線，完成後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，將可形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

未來捷運工程局持續向行政院爭取儘速核定捷運棕線計畫，並同步啟動基本設計，下階段PCM(專案管理)招標文件也進行檢討準備中，將以核定後8年通車為目標。