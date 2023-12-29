【時報記者王逸芯台北報導】12月房市已逼近總統大選，房市買氣未再較11月增溫，但仍較去年同期明顯量增，維持今年下半年以來雙位數的量增趨勢，信義房屋統計全台門市成交狀況，仍以總價1000~1500萬元交易占比最高，每4間房屋交易就有1間，總價1500~2000萬元占比也較上月增加，反映市場上首購的剛性買盤穩定。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市上冷下熱，全年移轉棟數有機會上看到30.3萬棟，下半年受惠平均地權條例上路後政策利空出盡，另外新青安政策也穩定首購買氣，下半年房市買氣維持平穩，今年選舉可能民眾預期選後房市政策也不會有太多利空，因此對於房市干擾有限，等到選後不確定因素淡化，開發商也積極籌備329檔期，可以期待農曆年後有一波小陽春。
統計顯示，全台成交占比最高是總價1000~1500萬元，也是首購族偏好的總價帶，包括新北市每3間就有1間成交該總價帶，桃園市更是占比超過4成，新竹地區則是總價1500~2000萬元成交最多，每3間交易就有1間，台中市則是分布平均，總價700~1000萬、1000~1500萬、1500~2000萬交易比例接近，反應市場需求多元，低總價到條件較好的大樓需求都穩定。
台南市則是總價700~1000萬元交易占比最高，高雄則是總價1000~1500萬交易占比最多。曾敬德表示，目前市場上的買方需求穩定，反而條件不錯的待售房屋數量有點不足，房市仍維持高檔盤整，交易量能大致維持穩定。
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