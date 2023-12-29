【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）於美東時間28日公布的數據，2023年世界人口數量增加7,500萬，預估2024年元旦將正式超過80億。不過，若依據聯合國的統計，全球人數早已突破80億，現為80.45億人。

2023年全世界成長率略低於1%，美國官方資料指出，進入2024年之後，全球每秒鐘預計有4.3人出生，2人死亡。美國2023年人口成長率為0.53%，約為全球成長率的一半。另外，美國新增人口為170萬，元旦當天美國總人數共有3.358億。

美國著名智庫布魯金斯研究院（The Brookings Institution）指出，如果按照目前人口增減速度一直發展到進入2030年，也就是說從2020到2029年這10年，或許將是美國歷史上，人口成長速度最慢的一個年代，成長率不到4%。

美國目前人口數目成長最慢的10年，是1930年代經濟大蕭條（Great Depression）之後的時期，當時人口成長率約為7.3%。布魯金斯研究院補充，新冠疫情已過去，人口應該可以稍微增加，不過要達到7.3%的話，坦白說有難度。

以美國來說，從2024年開始，每9秒會有1位新生兒，同時，每9.5秒也會有1位死去。看似人口會愈來愈少，但靠著有移民等著入美國籍，美國人口基本上不會有減少的問題。

簡單來看，每28.3秒鐘就會多1名新的美國人。若計算精準一點，把生老病死因素全部加總起來，美國大概每24.2秒就會多一位合法入籍的移名。其中，蜜西哥人則是最愛當美國人的。