團購達人「486先生」陳延昶26日在臉書發文談到，首爾房價大跌，自己在日本買了兩棟房子總共十七間，考慮在首爾置產。昨日486又發文稱，有網友說此舉是「炒房」，他對此回嗆，「有錢人想的跟你完全不同，你因為你財富不到這高度，所以你不懂」。
針對自己想在首爾買房，486先生表示，有一位網友留言稱，「這換個角度想跟中國大陸民眾到處炒房是不是一樣？不管是買在哪個國家，除非要移民。」
該網友還引用清朝鄭板橋的說法，談及「予兄弟二人，各得百畝足矣，亦古者一夫受田百畝之義也。若再求多，便是占人產業，莫大罪過。天下無田無業者多矣，我獨何人，貪求無厭，窮民將何所措足乎」並對486說，無意批評您置產觀念，只是有感而已
對於該網友的批判，486先生回應，這位朋友應該不知道、不清楚自己。對於此事，自己也不想講的文謅謅，直接講白話，「當財富真正高到一種程度，你思考的並非要不要移民，有錢人想的跟你完全不同，你因為你財富不到這高度，所以你不懂。」
486還談到，有錢人考慮的是三個問題，分別是投資、分散資產、保值。他強調，自己說的在不同國家置產，考慮的是分散資產！「如同我放了4億在台股，6億在美國公司債、約1億在東京最貴地段的房子。不同地方、不同項目以及不同目標。」
針對該網友，486回應，這朋友的感嘆對自己來說，並沒生氣，就笑笑而已，置產跟炒房是不同觀念，有些人搞不懂不同處，也是莫可奈何。486還提到，當高度不同，思考的方向也都不同。「例如這位朋友吃東西考慮的可能是CP值，但我吃的考慮的是健康、乾淨、衛生。要原型食物。」
486最後還補充，「明天公司沒事，所以我可以連放四天，超爽的，寫這篇跟大家打屁閒聊。」
網友看完486先生的理財觀念後，也紛紛表示，「真的是高度不同看的不一樣，就跟換日幣一樣」、「君子愛財無罪～取之有道」、「資產量級不同，立場不同。置產不等於炒房啊」不過多數人還是稱，「連放四天超爽的」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：