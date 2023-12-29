團購達人「486先生」陳延昶26日在臉書發文談到，首爾房價大跌，自己在日本買了兩棟房子總共十七間，考慮在首爾置產。昨日486又發文稱，有網友說此舉是「炒房」，他對此回嗆，「有錢人想的跟你完全不同，你因為你財富不到這高度，所以你不懂」。

針對自己想在首爾買房，486先生表示，有一位網友留言稱，「這換個角度想跟中國大陸民眾到處炒房是不是一樣？不管是買在哪個國家，除非要移民。」

該網友還引用清朝鄭板橋的說法，談及「予兄弟二人，各得百畝足矣，亦古者一夫受田百畝之義也。若再求多，便是占人產業，莫大罪過。天下無田無業者多矣，我獨何人，貪求無厭，窮民將何所措足乎」並對486說，無意批評您置產觀念，只是有感而已

對於該網友的批判，486先生回應，這位朋友應該不知道、不清楚自己。對於此事，自己也不想講的文謅謅，直接講白話，「當財富真正高到一種程度，你思考的並非要不要移民，有錢人想的跟你完全不同，你因為你財富不到這高度，所以你不懂。」

486還談到，有錢人考慮的是三個問題，分別是投資、分散資產、保值。他強調，自己說的在不同國家置產，考慮的是分散資產！「如同我放了4億在台股，6億在美國公司債、約1億在東京最貴地段的房子。不同地方、不同項目以及不同目標。」

針對該網友，486回應，這朋友的感嘆對自己來說，並沒生氣，就笑笑而已，置產跟炒房是不同觀念，有些人搞不懂不同處，也是莫可奈何。486還提到，當高度不同，思考的方向也都不同。「例如這位朋友吃東西考慮的可能是CP值，但我吃的考慮的是健康、乾淨、衛生。要原型食物。」

486最後還補充，「明天公司沒事，所以我可以連放四天，超爽的，寫這篇跟大家打屁閒聊。」

網友看完486先生的理財觀念後，也紛紛表示，「真的是高度不同看的不一樣，就跟換日幣一樣」、「君子愛財無罪～取之有道」、「資產量級不同，立場不同。置產不等於炒房啊」不過多數人還是稱，「連放四天超爽的」。