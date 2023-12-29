金管會研擬改革實支實付醫療險，掀起搶買潮，保誠人壽28日已率先停售，台灣人壽也緊急通知相關通路，因應公司風險控管，3張實支實付型商品，最後要保日期為今天，預計12月30日起停售。
金管會研擬改革實支實付醫療險，原有7家接受副本理賠的壽險公司中，保誠人壽28日停售，遠雄人壽則通知通路明年起收緊投保政策，至多僅接受當第2家投保的保險公司。
台灣人壽也緊急通知通路，考量金管會對於實支實付商品給付條件調整，以及因應風險控管，3張實支實付型商品包含實實在在住院醫療健康保險附約、祝安心自負額住院醫療健康保險附約、龍好意實支實付型傷害醫療保險附約，最後要保日期為今天，預計12月30日起停售。
市場預期，台灣人壽目前實支實付產品雖然將全面下架，但後續應會改版再推出實支實付產品。台壽目前尚未有正式說法。
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