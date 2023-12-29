【時報記者王逸芯台北報導】台股11月大漲逾千點，12月續漲超過400點，景氣燈號再亮黃藍燈，國內景氣逐步復甦中，而消費者信心指數續更創下二年半來新高紀錄，民眾消費、購屋信心增加，加上年底購屋旺季，自住需求不減，在新青年安心成家優惠貸款方案的帶動下，不少有意購屋的民眾加速進場，12月全台交易量較11月增6%，全台房市紅盤封關。根據永慶房產集團統計：與11月相比，台北月增5%，新北持平，桃園成長7%，新竹縣市量增3%，台中與台南均月增10%，高雄則成長4%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第四季是傳統購屋旺季，會有一波年底購屋潮出現，觀察12月看屋量較11月增加一成，顯示民眾購屋轉趨積極，加上新青安優惠貸款的政策持續發酵，也加快有意購屋的自住客群積極進場；此外，根據2024Q1永慶房產趨勢調查顯示，民眾看漲房價比重拉升至40%，打破前二季多空對峙局面，顯示房價緩漲逐漸成為市場共識，買賣雙方對於價格認知差距拉近，讓房市買氣連六升，12月交易量表現也創今年單月最佳。

若與去年12月同期相比，陳金萍說明，全台房市交易量大增46%，其中，新竹縣市成長58%，高雄年增57%，台中成長54%，三縣市年增逾五成，表現最亮眼，其餘縣市表現，台北年增30%，新北成長33%，桃園年增49%，台南年增25%。去年12月因歷經全球貨幣緊縮、升息與經濟景氣下滑、兩岸關係出現變數等衝擊，讓民眾購屋態度轉趨保守觀望，交易量雖小幅回升，但不若上半年熱絡。而今年正好與去年相反，政經局勢穩定，而房市政策利空出盡，房市回歸正常供需，加上新青安優惠貸款讓房市交易穩健，有如倒吃甘蔗，交易量逐漸回溫，房市呈現「上冷下溫」格局，今年12月全台交易量表現較去年同期大增逾四成。

最後，陳金萍補充，目前政經局勢沒有大幅變化，讓房市買氣穩定，仍以自用、長期置產為交易主力，根據六都1-11月建物買賣移轉棟數推估，全年突破30萬大關已無懸念，觀察近期的房市交易的穩定表現，有望持續至農曆年前。不過，陳金萍提醒，全球經濟仍脆弱，在國內經濟與國際連動的狀況下，台灣難獨好，加上後續總統大選結果即將揭曉，兩岸關係如何發展，以及明年將有60多個國家舉行大選，地緣政治風險恐增溫，都是牽動明年房市走向的變數，仍需審慎看待。