【時報記者葉時安台北報導】新年將至，經濟部邁向節能淨零碳排的目標仍在繼續，今年12月份繼瓦斯爐、熱水器節能補助措施預備於元旦上路消息公告後，政府於周五(12月29日)再宣布「住宅家電汰舊換新節能補助」延長加碼20億元，2024年12月31日前凡選購一級能效冷氣及電冰箱，每台最高可補助3000元，受理申辦直到經費用罄截止。燦坤(2430)表示，今年因應住宅家電補助加持，刺激空調及冰箱類商品銷售表現比去年同期明顯成長，尤其空調整體銷售創下近三年新高。
經濟部自2023年起推動「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，據受理案件統計已有百萬戶家庭受惠，燦坤作為3C家電領導通路，這一年亦陸續透過不同促銷方案鼓勵民眾盡早進行家電汰舊換新，助力加速老舊耗能家電退場。此外，燦坤針對大型家電配裝服務所推出的「VVIP尊榮級安裝」上線逾一年，收穫超過98%顧客滿意度好評，從環境評估到專業安裝及測試，數十道縝密作業流程將細緻服務落實到安裝細節裡。
燦坤表示，今年因應住宅家電補助加持，刺激空調及冰箱類商品銷售表現比去年同期明顯成長，尤其空調整體銷售創下近三年新高。除了一級能效空調及電冰箱享節能補助，再加上2000元退還減徵貨物稅，最高可現省5000元，累積環保綠點至燦坤購機，還可額外再享周末回饋最高2000元。
即日起燦坤全館指定冷暖空調、電冰箱全面75折起，即刻入手新空調可享8年免費延長保固及VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務，以及原廠好禮等多重送。
住宅燃氣器具補助自明年元旦起實施，為期4個月，有意申請補助的民眾，一級能效強制排氣式燃氣熱水器享3000元補助，一級能效瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器享2000元補助。燦坤線上購物為消費者精選多款一、二級能效熱水器、瓦斯爐商品，即日起全站享9折起優惠。
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