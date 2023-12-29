雙北素地難求，都更危老案近年百花齊放，據《住展》資料，今年新北市都更危老重建案齊發，2023年新北市重建新案全年上衝至總銷約800億元案量！科達建築董事長賴建程指出，不少建商先前看好已卡位全台人口最多的板橋區、新莊區、三重區等進行整合，近2年都更、危老案紛紛開花結果，且案案身價水漲船高，改寫當地房價紀錄，如板橋指標案「勝輝一邸」最新實價登錄，每坪最高成交來到121.5萬元，坐穩新北豪宅王寶座，他估計，明年將仍是都更危老改建回收年，新北老屋重建新案總銷有望突破千億元案量！
新北市今年危老重建案量相較去年增加逾3成，不僅以板橋區個案數量最多，總銷也超過百億元案量，蟬連新北一哥寶座，其受到開發商青睞，成為建商插旗、整合首選區域，無非因板橋兼具人口、交通、商業優勢，據民政局統計，板橋區人口總計55.4萬人，位居全台人口最多的行政區之首，五鐵共構的交通便利性，推升板橋區成為國際城市！區內包括板橋新板特區、文化雙十生活圈、新埔生活圈、府中生活圈、江翠北側重劃區、亞東醫院週邊等生活圈，觀察實價登錄，近1年各生活圈、屋齡5年內的新屋房價以新板特區每坪115.4萬元最高，其次為亞東醫院生活圈每坪85.1萬元、江子翠捷運站商圈平均每坪80.1萬元行情。
科達建築董事長賴建程指出，雙北素地難求，都更、危老是近年政府力推的政策主軸，因此，不少建商早就先卡位全台人口最多的板橋區、新莊區等區進行都更危老整合，今年都更危老案也紛紛開花結果，光是新北市今年老屋重建案總銷可達約800億元案量，更出現捷運沿線指標個案破百萬元的行情，如新板特區都更指標案「勝輝一邸」每坪最高成交121.5萬元，登上新北豪宅王寶座，而捷運江子翠站都更案「三輝玳門」也以每坪近104萬元之姿，雙雙名列新北豪宅榜單，捷運板橋站都更案「皇翔來青」今年成交每坪逾95萬元，以及新埔商圈「佳元植」也站上每坪93萬元，顯見老屋重建後的身價水漲船高！
賴建程分析，板橋區擁有新板特區、新埔及江子翠商圈等最精華的地段，其中，又以江子翠捷運站、文化與雙十路商圈週邊為板橋購屋最熱的區域，因地理位置優越，兼具捷運一站、一橋進台北市的交通優勢，房價又相對北市親民，加上商圈發展成熟，銀行、美食、超市、診所等食衣住行完善，週邊除了有新北市議會、藝文中心、圖書館，還有明星學區、多座綠地公園，文藝氣息濃厚，被譽為北市大安區，不僅吸引不少北市外移的自住客，也是不少家長購屋首選。
賴建程說明，文化雙十商圈購屋指名度高，區域2~3房大樓成屋產品熱門，總價落在1800~3500萬元，屋齡10年內新古屋每坪約70~80萬元不等，除了成屋指名高，當地剛性客群穩定，新建案每每推出也都吸引不少自北市、新板特區外溢的自住客、換屋族，如都更指標案「三輝玳門」因有文化路二段黃金門牌和交通地段，近期成交站上每坪約104萬元，改寫區域新高，而商圈內明年1月也有危老重建新案「科達琢真文化」準備推出，總銷16億元，預計開價8字頭，主打日商松下營造、日歐建材，規劃15~23坪、1~2房格局，小坪數、低總價的高CP值優勢，有望吸引自住買盤、首購族青睞。
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